Tropischer Wohntraum de luxe

Wärt ihr jetzt auch am liebsten irgendwo im Süden am Meer und würdet in einer Hängematte mit einem Cocktail in der Hand die Seele baumeln lassen? Dann träumt euch doch mit uns in die Karibik. Das Haus, das wir euch heute mitgebracht haben, steht im mexikanischen Tulum, ist ein Projekt unserer texanischen Experten von Specht Architects und hat absolutes Traumhauspotenzial. Denn wenn modernes Design, jede Menge Luxus, natürliche Wohnlichkeit und eine atemberaubende Lage zusammenkommen, kann ja überhaupt nichts schief gehen, oder?