Die schönsten Häuser der Woche

Häuser gibt es wie Sand am Meer und doch gleicht kaum eines dem anderen. Es gibt sie in so vielen Größen, Farben und Formen, dass es immer wieder neue zu entdecken gibt. Unser Ideenbuch beinhaltet zehn ganz besondere Einfamilienhäuser, die alle auf ihre Art einzigartig sind. Da geht es von traditionell über klassisch bis hin zu ungewöhnlich und extravagant. Von schwarz über rot und beige zu weiß und von Klinker über Backstein und Holz zu Glas. Es ist also wirklich für jeden etwas dabei und alle bringen den Betrachter zum Staunen.