6 interessante Ideen für Dächer

Vor allem auf dem Land sind die alten Bauten traditionell mit Ziegeln verkleidet, deren Materialität sich seit Jahrtausenden bewährt. Aus Keramik ist diese Ziegelart, dem sie nicht nur ihre charakteristische Terrakottafärbung verdankt. Robust und beständig ist diese Idee für Dächer außerdem. Ihre hohe Festigkeit erlangen Keramikerzeugnisse durch den finalen Brennvorgang. Doch bevor der klassische Dachziegel als Idee für eure Hausdächer den Kolonialstil oder Landhausstil nachahmt, stellen wir euch den klassischen Dachziegel zunächst als Naturprodukt vor.

Am Anfang jedes Keramikerzeugnisses steht der Ton. Dabei handelt es sich um feldspathaltiges Sedimentgestein, das durch Einfluss der Naturkräfte über lange Zeit hinweg verwittert. Durch Wasser, Wind, Erdrutsche und ähnliche Gewalten gelangen diese Substanzen in andere Tonlagerstätten. Die stetige Wiederholung dieses Prozesses führt schließlich dazu, dass sich Tone mit weiteren Natursubstanzen und Mineralien verbinden. Jede Tonlagerstätte zeigt sich hierbei in ihre eigenen Färbung, sodass sich Tone nicht nur im klassischen Terrakottarot präsentieren. So sind auch sogenannte schwarze Tonmehle bekannt, die wir optisch der Farbe Dunkelbraun zuweisen.

Mit Dachziegeln greift man somit auf eine Dachgestaltungsidee zurück, die durch und durch als ökologisch gilt. Als solches wird auch dieses Material verwittern und sich im Laufe der Zeit mit seiner ganz eigenen Patina zeigen. Der Charme und Reiz, der von solch einer lebendigen Dachfläche ausgeht, ist unnachahmlich. Moderne Bauten können von dieser Dachidee genauso profitieren wie Baustile, die nach historischem Vorbild entstehen. Das Bild des Ziegeldachs wurde vor allem im letzten Jahrhundert verfeinert und leicht modifiziert. Statt die roten Dachziegel in ihrer natürlichen Oberflächenstruktur zu belassen, deren raue Wirkung von Händen und Augen gleichermaßen zu erfassen ist, greifen einige Anbieter auf verschiedene Veredelungstechniken zurück. Diese finden wir üblicherweise an Keramikerzeugnissen wieder, die im Innenraum Verwendung finden. So werden Dächer unter anderem mit Ziegeln verkleidet, die zwar auf Ton basieren, zusätzlich jedoch glasiert sind. Der feine transparente Überzug macht Dachziegel zum einen widerstandsfähiger und verleiht ihnen reizvollen Glanz. Anmutig reflektieren die glasierten Ziegel das Licht der Sonne, das auf sie scheint und sind dabei nicht die einzigen Bauelemente, die in veredelter Form erscheinen. Auch der Gesamteindruck eines Hauses wird mit glasierten Dachziegeln aufpoliert und verfeinert.