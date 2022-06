Ratgeber Kaminkauf: Das müsst ihr bedenken

Als Ratgeber für den Kaminkauf wollen wir nicht verheimlichen, dass die Verwendung von Kaminen damals wie heute einen Luxus darstellen. In der Vergangenheit wurden sie fest in den Wohnraum eingezimmert und wer sich dies nicht leisten konnte, griff auf einen frei stehenden Ölofen zurück. Heutzutage gilt ein Kaminofen aus ganz andern Gründen als Luxusgut. Zunächst einmal erfolgt die Energieversorgung flächendeckend über Strom, sodass die Wärmeerzeugung per Elektroheizung die Regel ist. Der Raumgestaltung einen Kamin hinzuzufügen, ist primär die Befriedigung ganz individueller Bedürfnisse, die dem einen oder anderen mehr oder eben weniger Geld wert sind. Wie ihr in diesem Ratgeber zum Kaminkauf nachlesen könnt, beginnt die Verwirklichung des Kamintraums bei einem Preis von rund 100 Euro und kennt nach oben keine Grenzen.