Intelligentes Wohnen: Trend der Zukunft?

Intelligentes Wohnen, grundsätzlich gekoppelt an die allgegenwärtige Verfügbarkeit moderner Elektrogeräte, Computer und Kommunikationstechnik, bedeutet dabei Hausautomatisation. Haus- und Gebäudeautomatisation benötigt jedoch wiederum Vernetzung aller vorhandenen Geräte und Komponenten des Gebäudes untereinander und auch mit einer zentralen Steuerungseinheit. Um dies jedoch sicherzustellen, setzt das intelligente Wohnen stets auch modernste Bussysteme in Gestalt von Kabelverbindungen oder Powerline voraus, die so dezent und unsichtbar wie eben möglich, verlegt und installiert sein müssen. Ein intelligentes Wohnen auf wahrem High-End-Level praktiziert dann allerdings bereits die Vernetzung von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und Haustechnik per direkter Funkanbindung der einzelnen Komponenten, so dass Kabelverbindungen hier ganz entbehrlich werden.