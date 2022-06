Vintage – Trend-Dauerbrenner mit Charme

Egal, ob in der Mode, in Sachen Autos, Accessoires oder Wohnen – das derzeitige Design-Zauberwort lautet Vintage . Alles, was aus längst vergangenen Zeiten stammt, eine gewisse Patina mitbringt und ganz besondere Geschichten erzählen kann, geht momentan weg wie geschnitten Brot. Wir haben euch bei homify bereits einige Vintage-Möbel unserer Experten vorgestellt, aber das unfassbar große Angebot an tollen Retro-Ideen und -Projekten liefert genug Inspiration für ein weiteres Ideenbuch zum Thema Vintage. Los geht's!