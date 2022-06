A jump into India – Design aus Indien

Woran denken wir, wenn das Wort Indien fällt? – An Elefanten und heilige Kühe, den Ganges, Yoga, süße Früchte, Gerüche von kostbaren Gewürzen und Farben natürlich, viele intensive Farben…

Und woran denken wir, wenn das Wort Inneneinrichtung fällt? – An Pläne und Studien, Möbel, Stoffe, Accessoires und…

Wir haben Indien und Inneneinrichtung kombiniert und herausgekommen ist dieses Ideenbuch! Bei homify sind ja nicht nur deutsche, italienische, spanische, britische, französische und portugiesische Experten registriert, sondern wir haben Architekten aus Südafrika, Interior-Designer aus Mexiko, Landschaftsarchitekten aus der Türkei und viele andere Spezialisten aus aller Herren Länder! Und darunter gibt es eben auch eine Vielzahl an Innenarchitekten und Möbeldesignern aus Indien, denen wir heute ein spezielles Ideenbuch widmen, um sie näher vorzustellen und Teile ihrer Arbeit zu zeigen.