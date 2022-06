8 Dinge, die du SOFORT wegwerfen solltest!

Jetzt ist es Zeit, den Haufen oder die Kiste mit alten Batterien und Glühlampen zu entsorgen. In den meisten Supermärkten, Drogerien und Elektromärkten gibt es Sammelbehälter, in welche die alten Batterien kostenlos entsorgt werden dürfen, denn in den Hausmüll gehören sie natürlich nicht.

Alte Glühbirnen und Halogenlampen könnt ihr über den Hausmüll entsorgen, gehören aber nicht in den Glascontainer, denn das führt zu Problemen beim Recycling. Deshalb ab damit in die Restmülltonne!

Energiesparlampen beinhalten Quecksilber und müssen unbedingt in den Sondermüll geworfen werden. In den kommunalen Wertstoffhöfen, im Baumarkt oder in manchen Supermärkten werden sie entgegengenommen. Wertvolle Rohstoffe können so auch wiederverwendet werden. LEDs, die zwar keine giftigen Stoffe enthalten, sollten ebenso über diese Elektro-Sammelstellen entsorgt werden.