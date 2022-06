Haus mit Überraschungseffekt

Die moderne Küche passt sich der zeitgemäßen Architektur des Hauses perfekt an. Mit ihren grifflosen, weißen Fronten und dem puristisch-reduzierten Look strahlt sie genau das aus, was sich viele Menschen heutzutage von ihrer Küche wünschen – Style, Komfort und Funktion vereint in einem minimalistischen Design. Farbe, Schnörkel oder überflüssige Details findet man hier nicht, dafür jede Menge Stauraum, eine High-Tech-Ausstattung und eine ausgeklügelte Beleuchtung, die den Raum perfekt in Szene setzt.