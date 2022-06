So klappt's mit der Karriere als Innenarchitekt!

Macht euch im Internet auf die Suche nach Aufträgen und haltet auch im Alltag Augen und Ohren offen, um mit potentiellen Kunden in Kontakt zu kommen. Wenn es sich anbietet, so stellt euch persönlich vor oder versendet Bewerbungen mit eurem Lebenslauf und Portfolio. Wenn ihr zu einem Gespräch eingeladen seid, dann solltet ihr aber nicht aufhören zu recherchieren!

Informiert euch ausgiebig über den Auftraggeber oder das Unternehmen. Was ist die Firmengeschichte und welche Philosophie steht hinter dem Unternehmen? Findet auch heraus, welche Designer oder Architekten in der Vergangenheit beauftragt wurden. Sammelt so viele Informationen wie möglich, damit ihr im Vorstellungsgespräch euer spezielles Interesse und eure Motivation zeigen könnt. Außerdem könnt ihr durch eure Vorbereitung beweisen, dass ihr gestalterische Ideen und Konzepte entwickeln könnt, die auf den Auftraggeber zugeschnitten sind.