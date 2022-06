7 Lieblingsplätze für entspanntes Sonnenbaden

Mit ihrem exotischen Look lassen uns diese schicken Liegestühle glatt vergessen, dass wir im Reihenhausgarten in Remscheid liegen und nicht irgendwo auf einer karibischen Insel oder in der afrikanischen Savanne. So oder so: Sie sind eine echte Bereicherung für jeden Garten und dank ihrer ergonomischen Form auch noch so richtig bequem.