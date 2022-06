Originelles Design trifft auf fantastischen Komfort

Ihr wollt eine klare Architektursprache, eine originelle Fassade, viel Glas, einen Swimmingpool und modernste Einrichtung? Dann willkommen in diesem Haus! Die portugiesischen Experten von AREACOR haben nämlich all das vereint und eine traumhafte Immobilie geschaffen. Sie spielen bei ihrem Entwurf mit verschiedensten Materialien, Kontrasten und ungewöhnlichen Ideen. Und auch innen hat der Bau einiges zu bieten, wie ein Blick in die Badezimmer beweist. Aber von vorn…