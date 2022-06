Top 5 der Woche: Brillante Ideen für Haus und Garten

Ihr seid voller Tatendrang und möchtet gerne etwas in euren vier Wänden ändern und langsam schon mal den Garten auf Vordermann bringen? Dann ist dieser Artikel für euch der ideale Anreiz, sofort loszulegen. Denn wir haben euch diese Woche eine Menge spannender Do it yourself -Projekte und faszinierender Wohnideen vorgestellt. Und das Beste aus den vergangenen sieben Tagen haben wir heute in unseren Top 5 noch einmal zusammengefasst. Also holt Stift und Papier und notiert gleich eure ganz persönliche To-do-Liste…