Bemerkenswerte Verwandlung auf 32 qm

Jetzt strahlt das Wohnzimmer in purem Weiß, welches das Tageslicht, das durch die neuen Fenster fällt, reflektiert und so den Raum noch großzügiger wirken lässt. Die Beleuchtung wurde in die Decke integriert und der helle Holzboden verleiht dem Zimmer optisch noch mehr Tiefe. Wie der Koch- und Essbereich, erscheint auch dieser Teil der Wohnung nach der Renovierung wesentlich moderner, frischer und freundlicher.