Mini-Wohnung mit maximalem Charme

In Großstädten ist Wohnraum meist knapp und wer am Puls der Metropole leben will, muss hinsichtlich seiner Behausung oft Kompromisse eingehen. Zum Glück gibt es clevere und talentierte Architekten und Interior Designer, die selbst aus dem kleinsten Apartment noch ein Maximum an Wohnkomfort herausholen. In Mailand hat unsere Expertin Cristina Meschi eine 30 qm kleine Wohnung in ein einzigartiges, stylishes und super funktionales Zuhause verwandelt, das jeden Millimeter Platz perfekt ausnutzt und mit raffinierten Details Persönlichkeit beweist.