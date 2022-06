Klein, aber fein! 7 tolle Ideen, den Mini-Flur aufzuwerten

Egal, ob in der Stadt oder auf dem Land: der mediterrane Einrichtungsstil erscheint beliebter denn je! Mit ihm ist es möglich, beim Dekorieren eines kleinen Flurs ein entspanntes Ambiente zu schaffen, das dafür sorgt, dass sich eine Oase der Ruhe bildet. Wie auch in Bezug auf den minimalistischen Einrichtungsstil dominieren in Bezug auf den „mediterranen Way of Life“ vor allem helle, pastellige Farben, die jedoch durch das Setzen einiger Akzente bewusst unterbrochen werden können. So eignen sich beispielsweise Muscheln aus dem letzten Urlaub hervorragend dazu, euren kleinen Flur ansprechend zu dekorieren und dem Auge etwas Abwechslung zu bieten. Auch das Experimentieren mit natürlichen Materialien, wie Sand oder Stein, ist durchaus erlaubt. Welcher Bodenbelag sich am besten für euren Flur eignet, erfahrt ihr hier!