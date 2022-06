So richtest du dein Zuhause minimalistisch ein

Minimalistische Möbelstücke zeichnen sich einerseits durch klare Linien, andererseits durch helle, freundliche Farben aus. Dieser Umstand bietet euch den klaren Vorteil, dass ihr eine minimalistische Einrichtung in der Regel auch vollkommen problemlos in kleinen Räumen umsetzen könnt. Die hellen Farben helfen euch dabei, einen Raum etwas transparenter bzw. einladender aussehen zu lassen. Möbelstücken wie der Couch kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Diese erfreut sich vor allem in Weiß bzw. Grautönen einer ungebrochenen Beliebtheit und passt sich perfekt an den Rest eurer minimalistischen Einrichtung an. In Bezug auf weitere Möbelstücke, wie beispielsweise Kommoden oder Schränke, solltet ihr ebenfalls nach der Farbe Weiß Ausschau halten. Viele Hersteller bieten ihre Möbel heutzutage auf der Basis von Holz in Kombination mit einer hellen Lackierung an.