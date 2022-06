Ein Wohntraum im Landhausstil

Schon ein erster Blick ins Wohnzimmer zeigt, dass auch hier ein Ort geschaffen wurde, an dem Gemütlichkeit großgeschrieben wird. Damit die Familie mit Gästen gemeinsam speisen kann, plante man in dem großen Wohnzimmer einen weiteren, ausgedehnteren Essbereich an.

Zwischen Essbereich und Wohnzimmer ist der Übergang fließend, wodurch ein beeindruckendes Raumgefühl entsteht. Das Highlight des Wohnzimmers sticht allerdings sofort ins Auge: der Kamin. Mit seiner außergewöhnlichen Größe verströmt er in kurzer Zeit im gesamten Raum eine wohlige Wärme.

Wie in der Küche, so legte man auch im Wohnzimmer Wert auf den Erhalt der Deckenbalken. Das Besondere an ihnen: Sie stammen noch aus der Zeit vor dem Umbau des Bauernhauses und bringen ihre ganz eigene Geschichte mit sich.