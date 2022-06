Individuelles Wohnen in Berlin

Zeig mir, wie du wohnst und ich sage dir, wer du bist… Ganz so einfach ist es nicht, aber dennoch sagt unsere Wohnung ganz schön viel über uns aus. Der Blick ins Bücherregal oder die Plattensammlung, die gerahmten Fotos an der Wand, Lieblingsfarben, Reisesouvenirs: Die Dinge, mit denen wir uns umgeben, lassen durchaus Rückschlüsse auf unsere Persönlichkeit zu. Ebenso der Einrichtungsstil, ob nun minimalistischer Purismus oder Gelsenkirchener Barock. Doch mit Wohnungen ist es letztendlich auch nicht anders als mit den Menschen um uns herum: Am interessantesten sind doch immer noch diejenigen, die sich nicht in Schubladen stecken lassen und einfach ihr eigenes Ding machen. So wie dieses Zuhause am Gustav-Müller-Platz in Berlin, das vom EINRAUMKONZEPT-Team in Szene gesetzt wurde.