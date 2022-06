Warum Fertighäuser viel cooler sind, als du bisher dachtest

Der offene Wohnbereich besticht durch seine einladende Glasfront auf der Südseite, die den Innenraum mit Helligkeit flutet. Durch eine raffinierte Rahmung aus Holz, wird diese nicht nur optisch in Szene gesetzt, sondern bietet zudem Fläche für Kissen und kann als Sitzmöglichkeit genutzt werden. So lässt sich der Ausblick gleich doppelt genießen. Der Wohnbereich überzeugt ebenso durch sein sehr modernes, geschmackvolles Design. Das geradlinige, schlichte Mobiliar wurde bevorzugt in unterschiedlichen Grautönen gehalten. Textilien wie Teppich und Kissenbezüge sowie Kunst an den Wänden setzen dezent farbliche Akzente und runden die Ausstattung harmonisch ab.