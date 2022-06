Hättest du gedacht, dass schwarz-weiß wohnen so cool sein kann?

Hier befinden wir uns in der Wohnung des ersten Stockwerks. Der Boden wurde mit Schieferplatten ausgekleidet, die Wände in Weiß gestrichen. Durch diesen Eingriff wird ein klassisch-edles Ambiente hervorgerufen, das eine zeitlose Wirkung ausstrahlt. Schönes Detail ist die schlichte Bordüre der Decke, die an Stuck erinnern soll.