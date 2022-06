Maritime Einrichtung: Lust auf Meer

Die wenigsten von uns haben das Glück, direkt am Meer zu wohnen, mit dem Rauschen der Wellen im Ohr einzuschlafen und mit dem Blick auf die unendliche Weite des Ozeans aufzuwachen. Zum Glück gibt es andere Möglichkeiten, mit denen wir ein bisschen maritimes Flair auch in München, Köln oder Berlin aufleben lassen können. Ob wir nun von der Südsee träumen oder vom Nordseedeich - mit ein paar einfachen Einrichtungsideen holen wir uns jeden Strand der Welt nach Hause. Die Zutaten: Viel Weiß, frisches Blau in allen Schattierungen, Streifen, Sandtöne, Muscheln, Fische, Seesterne, verwittertes Holz, Boote, Fischernetze, Segeltücher und viel Meer…