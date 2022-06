8 Gründe, Minimalismus zu lieben

An die Küche schließt sich ein ganz besonderes Highlight dieses Hauses an. Die vier in die Wand eingelassenen Elemente bilden einen spannenden Blickpunkt. Drei Komponenten bestehen aus grauem Beton, während in die vierte ein Kamin integriert wurde. Um dessen Wärme und Behaglichkeit stilvoll genießen zu können, wurde davor eine elegante Sitzgruppe positioniert. Glänzende Aluminumbeine tragen voluminöse Sitzpolster und die passenden Rückenkissen.