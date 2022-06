Cacoon: Probiert's mal mit Gemütlichkeit!

Auch in der Wohnung kann der Cacoon vielseitig verwendet werden: So ist er beispielsweise eine platzsparende Übernachtungsmöglichkeit oder eine kleine Räuberhöhle für Kinder. Und wenn der Cacoon mal schmutzig wird, kann er ganz leicht gereinigt werden. An der frischen Luft können wir ihn mit warmem Seifenwasser abwaschen und mit klarem Wasser abpülen. Für eine gründlichere Reinigung wird der Kokon einfach in die Waschmaschine gelegt.