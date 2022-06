Vom Lost Place zum Traum-Loft in 9 Fotos

Hier bei homify lieben wir Projekte, bei denen aus einem alten, verfallenen Gebäude ein modernes und stylishes Zuhause wird. So geschehen auch mit dieser alten Tabakfabrik in der Toskana, die in den 40er Jahren ihre Blütezeit erlebte, aber seit ihrer Schließung in den frühen 90ern leer stand und zunehmend verfiel. Dank unserer italienischen Experten von Studio Artifex wurde die heruntergekommene Fabrik nicht abgerissen, sondern gründlich saniert und in moderne, luxuriöse Lofts verwandelt. Hier kommen die beeindruckenden Bilder zum Projekt.