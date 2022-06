9 inspirierende Tipps und Ideen für ein perfektes Dinner unter freiem Himmel

In der Regel sind sommerliche Abendessen mit guten Freunden unter freiem Himmel keine sehr förmliche Veranstaltung. Und das ist auch gut so. Es ist schließlich Sommer, alle sind entspannt und man will einfach nur das schöne Wetter, leckeres Essen und gute Gesellschaft genießen. Es darf also in Sachen Tischdeko ruhig etwas einfacher und rustikaler zugehen.