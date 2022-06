8 traumhafte Bilder, die dir den Tag retten

Bei näherem Hinsehen wird die Größe der Terrasse noch deutlicher. Sie verläuft rundum das Haus, sodass die Bewohner zu jeder Tageszeit ganz nach Belieben schattige oder sonnige Plätze aufsuchen können. Besonders beeindruckend ist aus dieser Perspektive auch die außergewöhnliche Architektur. Das Volumen des Obergeschosses wurde überlappend zu dem des Erdgeschosses gestaltet. So ergibt sich eine spannende Optik, die ein Gefühl von Leichtigkeit vermittelt. Die raffinierte Beleuchtung unter den so entstandenen Überständen taucht die Villa nach Einbruch der Dunkelheit in ein atmosphärisches Licht.