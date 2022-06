6 Ideen, die dein Haus zu etwas Besonderem machen

Von diesem Blickwinkel aus lässt sich sehr gut die an die Küche grenzende Essecke erkennen. Von überaus modernem Design fügt sich diese durch helles Holz und cremefarbene Bezüge harmonisch in den Raum ein. Die schlichten Deckenlampen sorgen für warmes Licht und erzeugen eine gemütliche Atmosphäre. Ausreichend Helligkeit gelangt aber auch über die Fensterfront in die Innenräume. Durch die eingelassene Tür ist ebenso die Gartenterrasse begehbar, sodass an sonnigen Morgenden auch draußen gefrühstückt werden kann. Von dem Essbereich aus geht der Flur ab. Durch die durchgehende Bodengestaltung wird auch hier der Eindruck von einem einheitlichen Raum geschaffen, der in unterschiedliche Zonen geteilt worden ist. Das ergibt ein stimmiges Gestaltungskonzept. Vom Flur aus führt die Treppe in das Obergeschoss. Das gläserne Geländer und die an den Fußboden angepassten Stufen verleihen der Aufstiegsmöglichkeit einen luftigen Charakter. Dezent gesetzte Accessoires geben dem Wohnbereich einen behaglichen Charakter.