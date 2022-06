Das coolste Betonhaus aller Zeiten

Ab und an haben wir außergewöhnliche Projekte, die die Meinungen unserer Leser spalten und genauso eines möchten wir euch heute vorstellen. Sinn macht es hierbei, sich das gesamte Projekt anzusehen und nicht vorschnell zu urteilen, denn der Innenraum wartet mit einer Überraschung auf, die man in konventionellen Häuser von der Stange wohl nicht finden wird. Also viel Spaß mit dem Haus und mit etwas ganz Neuem!