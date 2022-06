Hausboote – Träume auf Pontons

In so einem schwimmenden Häuschen kann man ja nicht nur wohnen – auch allerlei andere tolle Sachen lassen sich darin anstellen! So hat Heidi Schulz hier beispielsweise ein Modell kreiert, in dem man eine Cocktailbar oder andere Geschäftsräume installieren kann: Unten wird gemixt und auf dem Dach wird getrunken. Wichtiges Detail: Der ansonsten meist vorhandene Umlauf, also die Möglichkeit, das Gebäude von außen zu umlaufen, fehlt hier! Auf diese Weise kann man nicht so schnell über Bord gehen, auch wenn man mal ein Gläschen zuviel an der Bar genommen hat.