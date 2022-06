10 moderne Einfamilienhäuser, wie du sie noch nie gesehen hast

Renhe House Europe bietet mit diesem Typ eines modernen Einfamilienhauses eine Option für alle Liebhaber des sogenannten minimalistischen Architekturstils. Dieser ist stets gekennzeichnet durch seine charakteristische reduzierte in schlicht gehaltene architektonische Formensprache. In Anlehnung an den traditionellen und berühmt gewordenen Baustil eines Ludwig Mies van der Rohe und eines Luis Barragan, verzichtet der Architekt auch bei diesem modernen Einfamilienhaus auf sämtliche Dekorationselemente in der Architektur und favorisiert stattdessen den schlichten Kubus als zeitloses Ausdrucksmittel der Organischen Architektur , deren Erfolgsrezept in ihrer Formenreinheit und klaren Geometrie zu suchen ist. Eindrucksvoll präsentiert sich dieses moderne Einfamilienhaus hier auf der gepflegten Bühne des umgebenden Gartens.