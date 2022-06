Hängematten und Schaukeln für den Garten

Auch wenn im Hintergrund vielleicht kein Meer rauscht und die alten Apfelbäume als Palmenersatz herhalten müssen – ein Nickerchen in der Hängematte ist im eigenen Garten genauso entspannend wie auf einer exotischen Südseeinsel. Es gibt wohl kein Plätzchen, an dem wir die Hektik des Alltags so schnell vergessen und uns im Handumdrehen wie im Urlaub fühlen.