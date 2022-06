Coole Ideen zur Gestaltung einer Steinwand

Gefallen euch Vintage und Shabby-Looks am besten, ist eine Backsteinwand nahezu unverzichtbar. Um eure Wand ein bisschen heruntergekommen aussehen zu lassen, könnt ihr sie leicht transparent tünchen. So dominiert an manchen Stellen das Off-White, an anderen Stellen wiederum scheint das natürliche gebrannte Rot der Backsteine durch. Richtet euer Zimmer dann noch mit antiken Kommoden in schönem Holz ein, dekoriert sie mit Erinnerungsstücken, alten Bildern und Pflanzen, und schon habt ihr euren ganz individuellen Shabby Chic kreiert. Die Wand schafft eine ganz besondere Atmosphäre, die an alte Zeiten und auch ein wenig an mediterrane Innenarchitektur erinnert. Sie wirkt patiniert und verleiht dem Raum einen Look, der aufgrund des vermeintlichen Alters der Wand etwas Zeitloses hat.