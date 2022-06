7 stylishe Ideen, um dein Haus zu erhellen

Seit fast vier Jahren bereichert das Einfamilienhaus, das wir euch in diesem Artikel vorstellen, das Stadtbild Düsseldorfs. Auf einer Bruttogrundfläche von 1.038 Quadratmetern und drei Etagen verwirklichten die Architekten von Form A einen Traum von Haus. Den Bewohnern war es wichtig, nach einem hektischen Tag in ihrem neuen Eigenheim in Ruhe entspannen und abschalten zu können. Wie ihr gleich sehen werdet, wurde diese Idee bestens umgesetzt und mit modernem Design verbunden.