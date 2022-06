Die perfekte Wohnzimmer-Deko zum Wohlfühlen

In diesem Wohnzimmer möchte man es sich auf der Stelle gemütlich machen! Das gesamte Arrangement begeistert: Die champagnerfarbene Couch mit den Kissen sowie der Teppich und die Wände, die in einem Cremeton in den Fußboden übergehen, ergeben ein rundum elegantes und sehr gemütliches Bild. Komplementiert wird dieses schließlich durch die stilvolle Wohnzimmer-Deko in Form von orientalischen Lampen, die schöne Muster in den Raum werfen. Kerzen in einer Metallschale auf dem Boden erzeugen zusätzlich Wärme. Die Couch, die bei der Mirabeau Versand GmbH zu haben ist, lässt sich in drei Teilen anordnen, so dass man auf die jeweilige Beschaffenheit des Wohnzimmers eingehen kann und entweder wie hier eine große Wohlfühlfläche genießen kann, sich gegenübersitzt oder die Sitzflächen im Raum verteilt.