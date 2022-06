Zu heiß, zu kalt, zu feucht? SO regulierst du dein Wohnklima!

Es gibt keine Klimaanlage und die Temperaturen laden schon am frühen Morgen eher zu einem kühlen Bad im See als zum Arbeiten in Büro oder Arbeitszimmer ein? Kein Problem – ein Tischventilator kommt zuverlässig gegen die Hitze an. Damit er nicht zum Störfaktor wird, kommt es allerdings auf das richtige Modell an. Neben der Leistung spielt der Geräuschpegel eine entscheidende Rollen. Am besten eignen sich Tischventilatoren, bei denen sich mehrere Stärken einstellen lassen. So geht man sicher bei Bedarf auch etwas mehr als nur den eigenen Tisch zu belüften. Andererseits sollte der Ventilator so einstellbar sein, dass er nicht die Papiere vom Bürotisch fegt. Drei Stufen sollte dieser daher optimalerweise besitzen. Auch, wenn kleine Tischventilatoren wenig Platz wegnehmen, sind sie häufig nicht so effektiv wie etwas größere Modelle. Zudem spielt die Größe der Flügel eine Rolle. Je größer diese ausfallen, desto weniger Energie verbraucht der Ventilator. Je größer und stabiler die Standfläche ist, desto geringer ist die Gefahr, dass er umfällt.