Das kleine Kapitänshaus

Hier sehen wir die Rückseite des Häuschens und weitere traditionelle Merkmale wie die klassischen Sprossenfenster und einen kleinen Erker. Diese Elemente prägen das romantische, gemütliche Flair dieses Häusertyps und machen ihn so beliebt bei all denjenigen Bauherren, die auf diesen klassischen, heimeligen Look stehen. Die Fensterflächen auf der Gartenseite im Erdgeschoss wurden großzügig gestaltet, sodass sich das Haus – ganz im Sinne modernen Wohnens – dem Außenraum öffnen kann und der Innenraum gleichzeitig mit natürlichem Licht geflutet wird.