10 beneidenswert stilvolle Wohnungseinrichtungen

Durch und durch urban ist die Wohnungseinrichtung in diesem Bild. Woran wir das erkennen? An den Farben und Materialien, die das Stadtbild westlicher Metropolen ausmachen. Über Großstädte wie New York, London oder Tokio ergießt sich Beton wie Sand über Wüsten, weshalb es nicht wundert, dass solch geschäftige Weltstädte zu Betonwüsten erklärt werden. Ähnlich lässt sich somit die abgebildete Einrichtung beschreiben, die städtebauliche Merkmale von Metropolen treffend übersetzt und für die Anwendung bei Wohnungseinrichtungen tauglich macht. Was draußen halb fertiggestellte Hochhausbauten sind, wird innen als nackte Betondecke interpretiert. Die kühl wirkende Farbpalette von Grau bis Schwarz findet in der Stadt sein Pendant im Regen verhangenen Wolkenhimmel. Zimmerpflanzen sowie der natürlich anmutende Holzboden und Raumtrenner verkörpern das Bisschen Natur, das in jeder noch so großen Stadt das Ortsbild durchspickt. Dieses Raumbeispiel eignet sich somit für all diejenigen, die einen Stil anstreben, der so industriell und kosmopolitisch ist.