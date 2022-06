Moderne Stühle, die du in deinem Zuhause brauchst

„Nimm Platz!“ ist der erste Gruß, mit dem ein Gastgeber seinen Besuchern in Küchen und Esszimmern den Weg zu formschönen, modernen Stühlen weist. In fast allen Wohnräumen lassen sich Stühle als Sitzmöbel finden. Sind in einer Wohnung Küche und Esszimmer in separaten Zimmern verortet, tragen sie deutlich zur Gestaltung dieser Räumlichkeiten bei. In Küchen, die im Alltag von der Familie belagert werden, kommen dabei häufig praktische Sitzmöbel zum Einsatz, während die Stühle im Esszimmer durch moderne Formen zum stilvollen Ambiente beitragen. An Schreibtischen finden stylische Stühle ebenfalls Einsatz, wie auch in Schlafzimmern, wo sie meist der Ablage von Kleidungsstücken dienen. Zu ähnlichem Zweck verläuft sich hin und wieder solch ein Sitzmöbel ins Badezimmer, wo man besonders schöne Stühle gerne toleriert. 10 moderne Stühle, auf denen garantiert jeder gerne Platz nimmt, haben wir für dieses Ideenbuch gesucht und gefunden.