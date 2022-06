10 Ideen zur Gestaltung des Wohnzimmers mit wenig Aufwand

Kleine Räume gekonnt nutzen, oftmals geht es auch darum. Und gerade, wenn es die Gestaltung des Wohnzimmers anbelangt. Dafür stehen die Experten von Schmidt Holzinger Innenarchitekten ein, die Räume mit maßgeschneiderten Ideen und hohem ästhetischen Anspruch schaffen. Davon überzeugt auch dieses von ihnen gestaltete Wohnzimmer. In Weiß gehaltene Wände treffen auf hochwertiges Holzparkett in Fischgrätmuster. Darauf ein graufarbenes Sofa in L-Form, das nicht zu dominant ist, aber dennoch ausreichend Platz für Besuch bietet. Der Couchtisch in Parkettoptik harmoniert mit seinen unterschiedlich zueinander verlaufenden und farbig schimmernden Farbflächen sehr schön mit der insgesamt schlichten Einrichtung. Das edle Sideboard fügt sich ebenso wie der Kronleuchter unaufgeregt in den Raum ein. Den letzten Schliff bekommt das Wohnzimmer durch das Wandbild verliehen und schafft ein Ergebnis, das in jeder Hinsicht überzeugt.