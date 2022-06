Ein Haus für ein ganz besonderes Lebensgefühl

Das Badezimmer besticht vor allem durch seine Größe und bietet ausreichend Platz für eine ganze Familie. Der längliche Raum wurde optimal für die sanitäre Einrichtung genutzt. Hinter der Duschkabine, die sich direkt neben dem Eingang befindet, schließt die in die Länge gezogene Badewanne an, die Badespaß und Erholung zugleich verspricht. Parallel dazu befindet sich der Doppelwaschtisch und eine raumeinnehmende Ablagefläche, die ausreichend Platz für alle Cremes, Tiegelchen und Döschen bereithält. Um der den Raum dominierenden Horizontalen entgegenzuwirken, wurden die Spiegel vertikal angebracht, was ein stimmiges Gesamtbild ergibt. Stilvoll umgesetzt ist auch die Deckenbeleuchtung, die sich als ein in die Decke eingelassenes, leuchtendes Rechteck zeigt. Highlight bildet der angrenzende begehbare Ankleideraum, der durch eine Schiebetür vom Badezimmer getrennt ist.