Wie Feng Shui im Wohnzimmer zu mehr Harmonie führt

Hier zeigt uns Mein Bordüreladen, dass bei der Einrichtung eines Feng Shui Wohnzimmers nicht nur die Lage der Türen und Fenster und die Drapierung der Möbel im Zimmer eine wesentliche Rolle für das freie Fließen der geheimnisvollen Lebensenergie Chi spielen, sondern auch die Auswahl der verwendeten Materialien für Tapeten, Bordüren oder Wandfarben. So lehnt sich das Feng Shui Wohnzimmer eng an den sogenannten Japanischen Stil an. Dieser favorisiert die Handwerkskunst bei der Ausgestaltung des Feng Shui Wohnzimmers, um auf diese Weise zugleich ein Maximum an Privatsphäre und Intimität entstehen zu lassen. Materialien wie beispielsweise edlen Hölzer, Bambus, Seide, Reisstrohmatten und auch Shoijs wird dabei eindeutig der Vorzug eingeräumt. Empfehlenswert sind zur Ausgestaltung eines solchen Feng Shui Wohnzimmers stets auch bestimmte Farbtöne, nämlich ausschließlich die natürlichen und schlichten Nuancen wie Schwarz, Weiß, Creme oder Grün, Braun und Grau.