Kochen wie die Profis in den eigenen vier Wänden

Möchte man den Essbereich gerne optisch und akustisch von der Küche abgrenzen, sind Möbel als Raumtrenner bestens geeignet. So lässt sich im Nu etwas mehr Privatsphäre in die Essecke bringen und das Beste: Hat man einen Schrank in Tischnähe, sind Getränke und Geschirr immer in Reichweite und einem geselligen Abend steht nichts mehr im Wege.

Die Möbelsysteme von USM bieten dafür eine interessante Gestaltungsidee, da sie geschlossene und offene Elemente beinhalten. Während die kostbaren Spirituosen also sichtbar präsentiert werden können, lässt sich die Sammlung an Knabberzeug in den geschlossenen Fächern verstauen.