So wird dein Haus schöner als jeder Urlaubsort

Von seinem Sommerferienhaus erhofft man sich vor allem eine tolle Terrasse. Und, was soll man sagen – die Bewohner des Hauses haben mit diesem Modell einen 6er im Lotto gewonnen. Nicht nur zur Ferienzeit, sondern jeden Tag können sie in diesem unglaublichen Außenbereich entspannen und sich wohl fühlen. Kräftige Farben harmonieren mit der prächtigen Bepflanzung und den ausgewählten Materialien. Ausgefallene Accessoires wie der auf dem Regal platzierte Buddha-Kopf runden die Ausstattung ab. Noch mehr asiatische Deko-Ideen findet ihr in unserem passenden Ideenbuch.