Villa Gran Atlantico auf La Palma

Wer beim Stichwort Spanienurlaub an Massentourismus, Hotelbunker und All-inclusive-Bändchen denkt, sollte unbedingt mal nach La Palma reisen. Die nordwestlichste der kanarischen Inseln wird nicht umsonst von den Einheimischen liebevoll La isla bonita , schöne Insel, genannt. Regenwälder, Vulkane und bizarre Gebirge machen den einzigartigen Look dieser Insel aus, die im Gegensatz zu ihren Schwestern touristisch noch sehr wenig erschlossen ist. Der perfekte Ort also für idyllisch gelegene Häuser, Fincas und Villen, die ihren Bewohnern viel Raum zum Entspannen und Energie tanken geben. Ein ganz besonderes Juwel ist die Villa Gran Atlantico, die nach den Plänen des Berliner Architekturbüros Kazanski Keilhacker gestaltet wurde und anmutig wie ein weißer Schmetterling auf einem Steilhang über dem Atlantik ruht.