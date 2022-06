So abwechslungsreich können Zimmertüren sein

Die Biffar GmbH & Co. KG hat sich auf formschöne und zugleich stets funktionelle Haus- und Wohnungstüren spezialisiert. Wurden Türen früher meist von einem Tischler gefertigt, so stellt die Komplexität derjenigen Aufgaben, die sie heute in modernen Wohnräumen zu erfüllen haben, bereits weit höhere Anforderungen an Materialien und Fertigkeiten der Hersteller. Hier finden wir die klassische Anschlagtür mit beweglichem Türblatt aus hellem massiven Holz. Besonders wirkungsvoll und gelungen ist hierbei jedoch der auffällige optische Kontrast der Tür zum dunkleren Braunton der Wände und zum edlen Parkettfußboden. Der Türgriff ist als zeitlos moderne Türklinke im minimalistisch-funktionellen Design ausgeführt und aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Beschichteter Stahl gewährleistet hier zusätzlich eine besondere Stabilität und Wertigkeit des gesamten massiven Türrahmens dieser Anlage. Denn gerade in urbanen Wohnsiedlungen werden heute oft hohe Ansprüche an den Sicherheitsaspekt einer solchen Haustür gestellt. Sie soll also nicht nur dekorativ sein und auch den Innenraum durch ein aufwändig gestaltetes Türblatt oder optisch ansprechende Beschläge bereichern, sondern sie muss oft auch einbruchshemmend, beziehungsweise sogar bereits einbruchsicher sein.