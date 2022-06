7 Gründe, warum du sofort in diese Villa ziehen möchtest

Hier ein Blick in die offene Küche, die durch und durch modern gestaltet wurde. Hochwertige Oberflächen, exklusive High Tech Geräte, jede Menge Stauraum und eine Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt, bieten den Bewohnern hier Kochvergnügen auf höchstem Niveau. In Sachen Farb- und Formgebung folgt die Küche der reduzierten Vorgabe, die auch in den anderen Räumen und im Außenbereich zu finden ist.