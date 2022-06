6 Dinge, die du kennst, wenn du in einer kleinen Wohnung lebst

Besonders in Einzimmerwohnungen ist meistens nur Platz für ein großes Möbelstück, also entscheidet man sich für das unverzichtbare Bett. Aber wer will schon gerne, dass Familie und Freunde ständig auf dem eigenen Nachtlager sitzen? Die Lösung sind Sofas, die sich mit wenigen Handgriffen in eine gemütliche Liegefläche verwandeln lassen. So hat man tagsüber eine stylishe Sitzgelegenheit für Gäste und nachts eine bequeme Schlafstätte.