9 Sideboards, die dein Zuhause schöner machen

Wer möchte, dass sein Sideboard zum Blickfang in der räumlichen Gestaltung wird, der sollte auf Farbe setzen. Und was liegt da näher, als die Signalfarbe Rot? Denn wenn schon Farbe, dann auch richtig. Dieses Sideboard von ZIMMERMANNS KREATIVES WOHNEN ist zwar schlicht in seiner Form, dafür aber umso auffälliger in seiner farblichen Gestaltung. Eine gute Balance, die ankommt und ein zu viel umgeht. Durch die polierte Oberfläche bekommt es seinen besonderen Charakter verliehen. Sehr gut zur Geltung kommt ein solches Sideboard in größeren Räumlichkeiten wie beispielsweise in Wohnzimmern mit fließendem Übergang zum Essbereich. Wer sich an ein solch auffälliges Mobiliar wagt, der sollte bei der restlichen Gestaltung auf ruhigere Töne wie Beige oder Weiß setzen, um diesem Sideboard den Wirkungsraum zu geben, der ihm gebührt.