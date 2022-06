6 Gründe, warum wir moderne Häuser lieben

Klare Linien, exklusive Materialien, atemberaubende Aussichten – die moderne Architektur hat viele Fans. Wir bei homify gehören dazu und haben euch heute eine grandiose Traumvilla mitgebracht, die all das verkörpert, was wir an zeitgemäßen Häusern so lieben. Geplant und errichtet wurde das Schmuckstück von Tusch Architekten aus Düsseldorf. Wir zeigen euch, was diese Villa so alles zu bieten hat. Und packen heimlich schon mal die Umzugskartons…